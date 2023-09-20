أذربيجان تعلن تأييدها تطبيع العلاقات مع أرمينيا

فلسطين اليوم

أعلن مساعد الرئيس الأذري، حكمت حاجييف، اليوم الأربعاء، دعم بلاده لفكرة تطبيع العلاقات مع أرمينيا. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في باكو. وقال حاجييف: "هدف أذربيجان هو الدمج السلمي لسكان قرة باغ الأرمن، ونحن نؤيد تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا".

وأشار إلى أن خطة باكو لإعادة إدماج السكان الأرمن في إقليم قرة باغ الجبلي جاهزة، وتنتظر التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وأضاف: "خطتنا لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي جاهزة، وعمل على إعدادها فريق مختص من مختلف الإدارات المعنية ذات الصلة في البلاد".

إلى جانب ذلك، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ بوساطة قيادة قوات حفظ السلام الروسية بين الأطراف المتصارعة في هذا الإقليم. وذلك في إطار جهود للتهدئة بعد تصاعد التوترات في المنطقة.