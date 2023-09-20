4 إصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

فلسطين اليوم

أصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان مقتضب، على إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال الحي، خلال التظاهرات في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يتظاهر الفلسطينيون قرب الحدود الشرقية في مخيمات العودة ضمن فعاليات شعبية وجماهيرية نصرةً للمسجد الأقصى ومدينة القدس، وتضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال.