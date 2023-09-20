رجال أمن بمطار ميامي الأمريكي يسرقون أمتعة الركاب

فلسطين اليوم

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجال أمن بمطار ميامي الأمريكي وهم يسرقون أمتعة الركاب.

رصدت كاميرات المراقبة CCTV لمطار ميامي الأمريكي الدولي بولاية كاليفورنيا، رجال الأمن بالمطار وهم يسرقون بعضاً من أمتعة الركاب خلال عمليات التفتيش الروتينية.

وأظهرت كاميرات المراقبة عدداً من عناصر وكالة أمن النقل الأمريكية وهم يسرقون الأمتعة، بتاريخ 29 يونيو الماضي، وذلك خلال تفتيش الأمتعة.