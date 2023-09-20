الصحة بغزة تعلن إصابة مواطنين برصاص الاحتلال شرق القطاع

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء20/9/2023م، إصابة اثنين من المواطنين برصاص قوات الاحتلال في المناطق الشرقية لقطاع غزة

وتندلع في هذه الاثناء مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" على طول حدود قطاع غزة، رفضا للحصار "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع.

وفي نفس السياق، أفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن الطواقم الطبية الميدانية عالجت عشرات الاصابات ميدانيًا، جراء استنشاقها الغاز الخانق الذي أطلقته قوات الاحتلال على الشبان شرقي القطاع.

يُشار إلى أن مجموعات الشباب الثائر دعت في وقت سابق اليوم، إلى المشاركة في المسيرات الشعبية على طول السلك الشائك للمحافظات الشرقية لقطاع غزة، رفضًا للحصار الإسرائيلي المشدد والمفروض على القطاع منذ 17 عامًا.