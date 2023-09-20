الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: معركة الأمعاء الخاوية مستمرة لانتزاع المطالب

فلسطين اليوم

قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء20/9/2023م "إن معركة الأمعاء الخاوية التي فجرها الشهيد الأسير خضر عدنان ستبقى مستمرة، والخيار الأخير الذي يسلكه الأسرى لتحقيق مطالبهم وانتزاعها رغم أنف السجان؛ خاصةً الإداريين"، مباركة له انتصاره.

وأكدت الهيئة في تصريح صحفي، أنها ستبقى السند المنيع للأسرى أمام غطرسة وقرارات إدارة سجون الاحتلال ضدهم.

وأشارت إلى أن الأسير سلطان خلوف انتصر على السجان بانتزاعه قرار الجوهري، على أن يفرج عنه في الثاني من ديسمبر المقبل، بعد معركة من الصمود والتحدي والإرادة والثبات.

وكان الأسير سلطان خلوف (42 عاماً) من بلدة برقين غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة علق إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 49 يوماً بعد انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بالإفراج عنه بداية الشهر القادم.

والمعتقل خلوف أسير سابق أمضى أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، واستمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.