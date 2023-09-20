مقاومون يستهدفون حاجز "دوتان" العسكري غرب جنين بالرصاص

فلسطين اليوم

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء20/9/2023م، بالرصاص حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومون استهدفوا بوابل كثيف من الرصاص جنود الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري غرب جنين.

بدورها، اكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، وقوع عملية إطلاق نار صوب حاجز "دوتان" جنوب مدينة جنين، ولم يُبَلغ عن إصابات.

يشار إلى أن أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، في ظل تصاعد الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.