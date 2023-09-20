سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر تحديث يومي الأربعاء 20 سبتمبر 2023 سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء

فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر تحديث يومي الأربعاء 20 سبتمبر 2023 سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء – مع الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار في مصر يسأل كثيرون عن سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر ، وخاصةً سعر صرفه أمام الجنيه المصري في السوق السوداء في مصر ، لذا يحاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لمعرفة سعر الدولار في مصر.

أسعار العملات في البنوك اليوم :

ونقدم لكم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى البنوك كالتالى :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر تحديث يومي الأربعاء 20 سبتمبر 2023 سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء





سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر تحديث يومي الأربعاء 20 سبتمبر 2023 سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر: وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم إلى 33.03 جنيها.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء: سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.24 جنيها.

سعر الدولار الكندي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 22.97 جنيها.

سعر الدولار الاسترالي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 19.96 جنيها.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 100.07جنيها.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري 38.19 جنيها.