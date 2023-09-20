فلسطين اليوم

موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين 2023 لطلبة المدارس الوكالة والحكومة- يسأل الكثير من أولياء الأمور عن موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين للعام الحالي، خاصةً أنها ستكون الإجازة الأولى في العام الدراسي الحالي، وبات الطلاب والأهالي ينتظرونها على أحر من الجمر.

موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين 2023

ويترقب المسلمون كل عام هجري ذكرى مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك بإحياء سننه وسماع سيرته العطرة وسماع المحاضرات والندوات والمقاطع عن شخصه وسيرته العطرة.

وتحدد عادةً في فلسطين في هذه المناسبة عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر/ أيلول الحالي.

موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين 2023 لطلبة المدارس الوكالة والحكومة





موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين 2023 لطلبة المدارس الوكالة والحكومة

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ د. محمد حسين، أعلن عن "يوم الجمعة المتمم لشهر صفر لعام 1445هـجري، وأن يوم السبت (16/9/2023) هو الأول من شهر ربيع الأول، وعليه تكون الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام، الموافق ليوم الأربعاء 27/9/2023".

وانتهز المفتي العام هذه المناسبة العطرة للتأكيد على "دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشدِّ الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال وغلاة المتطرّفين والمستوطنين ضده".

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر مقطوع بمشروعيته من جانب دار الإفتاء المصرية، حيث أنه أصل من الأصول ودعامتها الأولى، حيث درج هذا من جانب سلفنا الصالح منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين على الاحتفال مولد النبي وإحياء الشعائر الخاصة به، بشتى الطرق المختلفة بأنواع القربات من إطعام الطعام وإنشاد الأشعار والمدائح وغيرها من الأمور المختلفة تخليدًا لهذه الذكرى.