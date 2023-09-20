مصادر تعلن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر9

الساعة 04:24 م|20 سبتمبر 2023
المنحة القطرية 100 دولار.jpeg
المنحة القطرية 100 دولار.jpeg

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء20/9/2023م، عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر 9-2023م.

وأكدت المصادر، أن صرف المنحة القطرية لشهر 9 بقيمة 100 دولار سيكون يوم الأحد المقبل، الموافق 24 سبتمبر2023، من المحال التجارية ومعارض الاتصالات المنتشرة في قطاع غزة ، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة .

ولفتت إلى أن الصرف سيكون للكشوفات القديمة والجديدة.

والشهر الماضي، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، صرف منحة المساعدات النقدية، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

يشار إلى أن المنحة القطرية تصرف بشكل شهري لقرابة 100ألف أسرة غزية بواقع 100دولار تصرف من المحال التجارية معارض الاتصالات المنتشرة في قطاع غزة بقيمة 310شيكل.

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