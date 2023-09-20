شرطة الاحتلال تجدد منع السفر والابعاد عن الأقصى للمرابطة خويص

فلسطين اليوم

سلمت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء20/9/2023م، المرابطة المقدسية خديجة خويص قراراً بتجديد منعها من السفر 6 أشهر إضافية

وبحسب مصادر مقدسية، فإن شرطة الاحتلال سلمت المرابطة خويص قراراً بتجديد منعها من السفر 6 أشهر إضافية، إلى جانب تمديد إبعادها عن المسجد الأقصى المبارك 3 أشهر أخرى

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل ملاحقاته وتضيقاته على المقدسيين والمرابطين في القدس المحتلة، بقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، والمنع من السفر للخارج، في اطارالتضييق عليهم والثني من عزيمتهم.