"نتنياهو" يلتقى بايدن اليوم لأول مرة منذ رئاسته الحكومة

فلسطين اليوم

من المقرر أن يلتقى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء20/9/2023م، برئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لأول مرة منذ تولي "نتنياهو" الحكومة الإسرائيلية الحالية .

وبحسب مكتب "نتنياهو"، فإن اللقاء قد يستمر لقرابة الـ60 دقيقة.

بدورها، قالت وسائل "إعلام إسرائيلية" :" إن اللقاء بين بايدن ونتنياهو من المتوقع أن يناقشا فيه مسألة التطبيع بين إسرائيل والسعودية وإبرام اتفاق أميركي- سعودي إسرائيلي، والتوتر الحاصل في الساحة الفلسطينية في ظل ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين ، ومناقشة الأزمة الإسرائيلية الداخلية المتعلقة بالتعديلات القضائية التي تقودها حكومة نتنياهو، والملف النووي الإيراني".

يشار إلى أن لقاء بايدن ونتنياهو يأتي اليوم في مرحلة شهدت انتقادات شديدة اللهجة أحياناً وجهتها الإدارة الأميركية ضد الحكومة الإسرائيلية، بمن في ذلك الرئيس بايدن نفسه الذي وصفها بأنها الأكثر تطرفاً منذ عقود.