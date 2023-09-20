قاسم: تنوع أدوات المقاومة يربك منظومة أمن "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم اليوم الأربعاء 20/9/2023، أن تصاعد المقاومة وتنوع أدواتها في مواجهة الاحتلال يربك المنظومة الأمنية الصهيونية، داعياً المنظومة العربية لتصعيد الفعاليات الشعبية من أجل نصرة قضية المسجد الأقصى.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "إن حكومة الاحتلال الفاشية تسعى إلى تصعيد الصراع مع شعبنا الفلسطيني إلى أقصى مرحلة، وهي واهمة بأنها قادرة على حسمه"، مشيرا إلى أن هناك تصعيدا غير مسبوق من الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وشدد على أن حركة حماس وفصائل المقاومة في قلب معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، لافتا إلى أن الوحدة والعمل المشترك من أهم عوامل الانتصار على الاحتلال.

وأشار قاسم إلى أن جميع الساحات الفلسطينية تتحرك دفاعا عن مدينة القدس والمسجد الأقصى، وأن دفاع جميع ساحات المقاومة عن المسجد الأقصى يربك حسابات الاحتلال ويوقعه في أزمة استراتيجية.

وأكد أن غزة حاضرة دائما في الدفاع عن المسجد الأقصى عبر الشباب الثائر الذي يواجه الاحتلال عند السلك الزائل، وقبلها في معركة سيف القدس الخالدة، لافتا إلى الدور الاستراتيجي لأهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل في حماية المسجد الأقصى من مخططات الاحتلال، ومشددا على أنه ليس أمام شعبنا الفلسطيني إلا أن يصعّد الفعل المقاوم ويربك الاحتلال.

ودعا قاسم المنظومة العربية لتصعيد الفعاليات الشعبية من أجل نصرة قضية المسجد الأقصى، والتحرك بشكل قوي والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال الفاشية تأخذ المنطقة نحو انفجار كبير وحقيقي.