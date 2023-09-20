الشقاقي: انتصار الأسير خلف صفعة في وجه سجانيه

فلسطين اليوم

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، اليوم الأربعاء 20/9/2023، أن انتصار الأسير المهندس سلطان خلف في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، صفعة في وجوه سجانيه القبيحة.

وكانت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي أعلنت، أن الأسير سلطان خلف تمكن من انتزاع قرار جوهري من محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، وحقق انتصاراً على سجانه.

وأفادت الهيئة، أن محكمة الاحتلال أصدرت قراراً جوهرياً بحق الأسير المضرب عن الطعام لليوم ٤٩ سلطان خلف على أن ينتهي تمديد اعتقاله الإداري في الثاني من ديسمبر المقبل.

وقال الشقاقي تعقيبًا على انتصار الأسير خلوف:" الأسير سلطان خلف خاض معركة مع مخابرات الاحتلال التي حاولت كسر إرادته حتى استطاع انتزاع نصرًا على السجان وإعلان إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر 49 يومًا.

وأوضح الشقاقي، أن إنهاء الأسير المهندس خلف لإضرابه، جاء بعد التوصل إلى حصوله على قراراً جوهريًا على أن ينتهي تمديد اعتقاله الإداري في الثاني من ديسمبر المقبل.

وشدد على أن الانجاز الذي حققه الأسير المهندس سلطان خلف يضاف إلى سلسلة الانتصارات التي حققها الأسرى في معارك الإضراب عن الطعام التي أثبتت قدرتها على انتزاع الحقوق والحرية من الجلاد الصهيوني المهزوم.

ولفت إلى أن الأسير خلف أثبت اليوم ضعف الاحتلال في مواجهة عزيمة أسرانا الأبطال، وأن الاحتلال لن يستطيع أن يوقف سبل المقاومة والمواجهة التي يسلكها أسرانا الأبطال.

ووجه التحية لكافة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وخاصةً الأسير كايد الفسفوس الذي يواصل معركة الإرادة والكرامة.