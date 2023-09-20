10 قتلى وإجلاء المئات إثر زوبعة ضربت شرق الصين

فلسطين اليوم

قُتل اليوم الأربعاء 20/9/2023، 10 أشخاص وأصيب آخرون بجروح خطيرة في الصين، جراء زوبعة هي الأحدث في سلسلة ظواهر جوية شهدتها، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.

وقالت قناة "سي سي تي في" الحكومية، إن "زوبعة قوية ضربت سوتشيان بمقاطعة جيانغسو، ما تسبب في سقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات في مناطق معينة".

ووفقا "لإحصاءات أولية" أشارت لها القناة، تضرر أكثر من 5500 شخص، ودُمر 137 منزلا.

وقالت وسائل إعلام رسمية، إن أكثر من 400 شخص نُقلوا إلى مراكز إيواء موقتة.

وأظهرت لقطات مرئية نشرتها صحيفة "الشعب اليومية" الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي، تطاير الركام فوق المباني السكنية بفعل الرياح القوية، بينما تناثرت لافتات متساقطة، وأشياء أخرى في الشوارع.

وقالت وسائل إعلام رسمية -اليوم الأربعاء-، إن مسؤولي الأرصاد الجوية في الصين كثّفوا تحذيراتهم من هطول أمطار غزيرة، وهبوب رياح عاتية في مناطق عدة.