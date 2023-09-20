بالصور الدائرة التعليمية للجهاد تستقبل وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مكتبها بغزة

فلسطين اليوم

استقبلت الدائرة التعليمية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ وذلك ظهر اليوم في مكتبها بغزة، وتأتي هذه الزيارة لمناقشة الملفات العالقة بقضية انتخابات مجالس الطلبة بالجامعات الفلسطينية .

وترأس الوفد مسؤول الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأستاذ جميل سرحان وعدد من أعضاء الهيئة في قطاع غزة.

حيث استقبل الوفد كلٌ من عضو المكتب السياسي مسؤول العلاقات الوطنية بحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خالد البطش ومسؤول الدائرة التعليمية الدكتور أحمد المدلل ، ومسؤول الرابطة الإسلامية بقطاع غزة الأستاذ خميس عبد العال ومنسق الأطر والهيئات الشبابية الأستاذ محمود أبو سمعان.

ورحّب الدكتور أحمد المدلل بالإخوة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مثمناً جهود الهيئة التي قامت بها لتفعيل الانتخابات الطلابية داخل الجامعات .

وأكد الدكتور المدلل أنه في متابعة مستمرة لكافة تفاصيل ومجريات ملف الانتخابات الطلابية للوصول لحل مشترك ومتوافق عليه من جميع الأطراف .

وتحدث الأستاذ خالد البطش أن الانتخابات الطلابية خطوة استحقاق طلابية وليس حكراً على أحد ونحن واثقون بإجراء هذه الانتخابات كما باقي النقابات الأخرى .

مؤكداً أن الكل الفلسطيني صاحب مسؤولية نحو هذا الحق الوطني ،وأنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات مع القوى الوطنية والإسلامية لتذليل كافة العقبات .



بدوره أشاد الأستاذ جميل سرحان بالجهود التي تبذلها حركة الجهاد الإسلامي لتفعيل انتخابات اتحاد ومجالس الطلبة بالجامعات الفلسطينية

وهذا يدلل على مدى الفهم الواسع لدى الحركة وإطارها الطلابي الذي كان حاضراً في كل محافل الوطنية والعلمية ، مطالبا قيادة حركة الجهاد الإسلامي بمزيداً من الخطوات لحل القضايا العالقة في ملف النظام الانتخابي













