مهجة القدس تنعى والدة الشهيد المجاهد نزار عيسى

فلسطين اليوم

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء 20/9/2023، من عائلة عيسى الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة كريمة زيدان عبد الحميد عيسى

أم نزار) والدة الشهيد المجاهد نزار سعيد إبراهيم عيسى، والتي وافتها المنية مساء اليوم، بمنطقة قليبو شمال قطاع غزة، عن عمر يناهز (50) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

وقالت المهجة:" سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد نزار عيسى ولد بتاريخ 15/11/1989م، وكان أعزب؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 25/05/2014م.



