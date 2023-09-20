عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى اليوم وينفذون جولات استفزازية

الساعة 03:21 م|20 سبتمبر 2023
المستوطنين يقتحمون الأقصى
المستوطنين يقتحمون الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء 20/9/2023م، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن 185مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

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