الاتحاد الفلسطيني يصدر لائحة عقوبات بحق نادي إتحاد خانيونس وجماهيريه

فلسطين اليوم

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء20/9/2023م، لائحة عقوبات بحق جماهير نادي اتحاد خانيونس ولاعبيه ومجلس إدارته على وقع الاحداث التي صاحبت مباراة اتحاد خانيونس وبيت حانون الرياضي الاثنين الماضي على أرضية ملعب خانيونس جنوب القطاع.

وبحسب لائحة العقوبات، فقد قرر الاتحاد معاقبة جماهير اتحاد خانيونس بغرامة مالية قدرها 100دينار، بالإضافة لغرامة وتوقيف على لاعب الاتحاد يوسف لولو لمحاولته الاعتداء على حكم المباراة.

وفيما يلي نص العقوبات كاملة وفق ما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":