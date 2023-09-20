المدلل لـ"فلسطين اليوم": جرائم الاحتلال لا تزيد شعبنا إلا تشبثاً بالمقاومة

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور أحمد المدلل اليوم الأربعاء 20/9/2023، أن دماء الشهداء الطاهرة في غزة وجنين وأريحا، لا تزيد الشعب الفلسطيني إلا تشبتاً بالمقاومة.

وقال المدلل في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن العدو الصهيوني أقدم على جريمة جديدة باغتيال 6 من الشبان الفلسطينيين، في غزة وجنين وأريحا، معتقداً بذلك أنه سينهي المقاومة.

وشدد المدلل، على أن الدماء الطاهرة التي سفكت في غزة وأريحا وجنين لا تزيد الشعب الفلسطيني، إلا تشبتاً في المقاومة، وإذا اغتيل قائد أو مجاهد فهناك المئات من المجاهدين ينتظرون للالتحاق بركب الجهاد والمقاومة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ماض في المقاومة لأن هؤلاء الشهداء هم الذين يُعبدون للشعب الفلسطيني طريق الحرية والعودة.

وكان جيش الاحتلال اغتال ستة شبان، أربعة منهم في جنين، وواحد في غزة وآخر في أريحا، منذ أمس واليوم، لتنضم هذه الجريمة لسلسة جرائم تصاعدت بحق الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.