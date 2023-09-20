مستوطنون ينصبون خيمة وحظيرة أغنام في الخليل

فلسطين اليوم

نصب مستوطنون متطرفون، اليوم الأربعاء20/9/2023م، خيمة وحظيرة لتربية الأغنام على أراضي الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن عددا من مستوطني "أفيجال" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، نصبوا تحت حماية جنود الاحتلال، خيمة وحظيرة أغنام بمحاذاة قرية شعب البطم، ونوه إلى أن المستوطنين صعدوا هجماتهم الاستيطانية على المسافر، بهدف إرغام مواطنيها على الرحيل بغية سرقة أراضيهم لتوسعة رقعة الاستيطان في المنطقة.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين ، إذ وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نحو 600 اعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم منذ بداية العام وحتى الأسبوع الأول من أغسطس المنصرم، أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.