الرئيس الجزائري يدعو لمنح فلسطين "عضوية كاملة" في "الأمم المتحدة"

فلسطين اليوم

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة كدولة في المنظمة.

جاء ذلك في كلمة لتبون خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الـ78، التي انطلقت رسميا الثلاثاء، وتستمر لمدة أسبوع، بثها التلفزيون الرسمي.

وقال الرئيس الجزائري إن بلاده "تجدد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وأضاف أن الجزائر "متمسكة بالمبادرة العربية لعام 2002 لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والذي يعد سببا جوهريا في عدم استقرار المنطقة".

كما دعا تبون مجلس الأمن "لإصدار قرار يحمي حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي".

وجدد مطلب "إقامة نظام جديد قائم على المساواة وإصلاح (مجلس الأمن الدولي) الذي يعاني ضعفا في القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع اللجوء للقوة".

وشهدت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك الأمريكية، خلال يومها الأول، مساء أمس، دعوات لرؤساء دول لاتينية، بـ"ضرورة إنشاء دولة فلسطينية وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

وطالبوا بـ"وقف الأمم المتحدة لازدواجية خطابها في حل القضايا العالمية ونفاقها لأوكرانيا مقارنة بالقضية الفلسطينية".

وانطلقت في نيويورك، أمس الثلاثاء، أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور قادة وزعماء من دول العالم، وتستمر أعمالها حتى الـ26 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يُلقي رئيس السلطة الفلسطينية، غداً الخميس، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.