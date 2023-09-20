فضيحة لجيش الاحتلال: الكشف عن سرقة دبابة من قاعدة تدريب عسكرية...!

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 20/9/2023، بأن "شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" فتحت تحقيقاً في سرقة دبابة من قاعدة تدريب لجيش الاحتلال "الإسرائيلي، قرب محور طرق "إلياكيم" القريب من يوكنعام عيليت جنوب شرق مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني.

ووفقاً لجيش الاحتلال، فإنه تلقى بلاغا من قبل ما تسمى وزارة الأمن، الليلة الماضية، حول سرقة دبابة من قاعدة تدريب للجيش.

وفي أعقاب ذلك، باشر عناصر الشرطة عمليات البحث حتى العثور على الدبابة في "محل للخردة" بمنطقة (نيشر) قرب حيفا.

وقالت شرطة الاحتلال، إن "التحقيق الأولي يشير إلى أن الدبابة لا تعمل، وقد جرى سرقتها لأسباب يتم التحقيق فيها".

وأبلغت الشرطة ما تسمى وزارة الأمن بالعثور على الدبابة، فيما أعلنت عن فتحها تحقيقا مشتركا مع الشرطة العسكرية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت العام الماضي عن اعتقال الشرطة الإسرائيلية لعدد من جنود الجيش، بعد الاشتباه بمساعدتهم في سرقة حوالي 70 ألف رصاصة، و70 قنبلة يدوية من قاعدة عسكرية في مرتفعات الجولان المحتل.

ويشار إلى أن عدة قواعد عسكرية إسرائيلية تعرضت لسرقة في الفترة الماضية، كانت آخرها قاعدة "سديه تيمان" في النقب (جنوب) التي اقتُحمت العام الماضي، وأعلن الجيش الإسرائيلي اختفاء نحو 30 ألف رصاصة منها.