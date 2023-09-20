الجهاد تشيِّع شهداء جنين وتؤكد استمرار ملحمة النصر

فلسطين اليوم

شيَّعت جماهير شعبنا وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، كوكبة من مجاهدي شعبنا الأبطال الذين ارتقوا خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، وهم الشهداء المجاهدون: محمود السعدي، ومحمود عرعراوي، عطا موسى، بالإضافة للشهيد رأفت خمايسة، وذلك اليوم بعد صلاة الظهر في مخيم جنين.

وشاركت حشود غفيرة من أبناء شعبنا في مراسم تشييع الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن مخيم جنين، وسط الهتافات الغاضبة والمطالبة بالانتقام والرد على جرائم الاحتلال، والداعمة للمقاومة وكتيبة جنين.

وقال والد الشهيد محمود عرعراوي، إنه رغم التضحيات واستشهاد نجله، وإصابة نجله الثاني وفقد نظره، إلا أنهم متمسكين بهذا الطريق حتى دحر الاحتلال وأن سلاح المقاومة ليس للبيع أو المساومة.

وأضاف عرعراوي بأن نجله حمل سلاحه للدفاع عن أرضه، وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال، مشيراً إلى أنه قاوم مع الشهيد القائد جميل العموري، الذي صنع ببندقيته مقاومة شعبنا.

وقد زفَّت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، شهداءها الأبطال: عطا ياسر موسى (29 عاماً)، محمود خالد عرعراوي (24 عاماً)، محمود علي السعدي ( 23 عاماً)، الذين ارتقوا خلال عملية التصدي لقوات العدو في مخيم جنين، ملتحقين برفقاء دربهم من الشهداء العظماء، مدافعين عن أرضهم ومؤدّين لواجبهم المُقدس، بعد مشوارٍ جهاديٍ حافل بالتضحية والبطولة والفداء ومقارعة الأعداء.