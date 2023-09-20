الأسير سلطان خلف ينتصر على سجانه وينتزع قراراً بانتهاء تمديد اعتقاله الإداري

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 20/9/2023، أن الأسير سلطان خلف تمكن من انتزاع قرار جوهري من محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، وحقق انتصاراً على سجانه.

وأفادت الهيئة، أن محكمة الاحتلال أصدرت قراراً جوهرياً بحق الأسير المضرب عن الطعام لليوم ٤٩ سلطان خلف على أن ينتهي تمديد اعتقاله الإداري في الثاني من ديسمبر المقبل.

وكانت مهجة القدس قد نشرت في رسالة سابقة وصلتها من الأسير سلطان، أنَّ وضعه الصحي ازداد سوءًا وحركته أصبحت شبه معدومة، ولا يستطيع الحركة إلا بواسطة الكرسي المتحرك، ويعاني من آلام حادة جدًا في الصدر والظهر، وآلام دائمة في الرأس، وآلام شديدة في العضلات والأعصاب، ومع هذا وفق قوله في رسالته لمهجة القدس "بفضل الله وحفظه وقوته ومعيته فأنا ماضٍ في الإضراب بكل صبر وثبات إن شاء الله حتى تحقيق مطلبي بانتزاع حريتي وأسأل الله أن يكون معينًا لي في ذلك".

وأوضحت مهجة القدس أنَّ قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 03/08/2023م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وأعلن الأسير سلطان خلف عن دخوله إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري من يوم اعتقاله.

واعتبرت مهجة القدس، أنَّ تعليق المجاهد سلطان خلف لإضرابه بعد (49) يومًا متواصلة يُعد انتصارًا جديدًا ضد الاحتلال الصهيوني وأجهزة مخابراته العنصرية يُضاف إلى سجل الحركة الأسيرة النضالي ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي المخالف لكافة المواثيق الدولية، وباركت له ولعائلته المجاهدة انتصاره ضد جبروت السجان المتغطرس، ومحاكمه العنصرية الظالمة، متمنيةً الإفراج عن جميع أسرانا من سجون الاحتلال، كما تقدمت مهجة القدس بالشكر لكل من ساند وشارك في الوقفات التضامنية المساندة له ولباقي الأسرى المضربين عن الطعام.

وحذرت عائلة خلوف من خطورة وضعه الصحي، حيث يعاني من الدوار المستمر والتقيؤ الشديد وضعف النظر، واستمرار تهديدات مصلحة السجون له بفقدان حياته داخل السجن.

والقيادي خلوف يعتبر من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في جنين وأسير سابق أمضى 4 أعوام في سجون الاحتلال، كما يعد من أبطال معركة الأمعاء الخاوية حيث خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ 67 يوماً عام 2019م رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، ويعاني من عدة أمراض نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي واجهها خلال فترات اعتقاله، حيث أعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 3 أغسطس الماضي.