جنين وأريحا وغزة تشيع جثامين 6 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال

فلسطين اليوم- جنين

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا ظهر اليوم الأربعاء، جثامين 6 شهداء فلسطينيين ارتقوا أمس برصاص الاحتلال في كل من جنين وأريحا وغزة.

ففي جنين، شارك المئات من المواطنين في موكب مهيب لتشييع شهداء جنين الأربعة: محمود علي السعدي، محمود خالد العرعراوي، عطا موسى، رأفت خمايسة، والذين استشهدوا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

كما شيّع أهالي مخيم عقبة جبر في أريحا الشهيد الشاب ضرغام الأخرس (19 عاما) الذي ارتقى بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال عدوانه على المخيم صباح الأربعاء.

وشيعت الجماهير الفلسطينية، جثمان الشهيد يوسف سالم رضوان "25 عاما" من سكان بلدة بني سهيلا بمدينة خان يونس، الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خزاعة، خلال تظاهرة نصرة للأقصى أمس.