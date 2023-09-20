فلسطين اليوم- وكالات

رياض محرز بالزي السعودي يثير قلق جماهير أهلي جدة! لم يكن ظهور رياض محرز عاديًا يومًا، ففي كل مناسبة يطل خلالها نجم الأهلي السعودي على الجماهير، اعتاد جمهوره الاحتفاء به على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حبهم للأعب تارة وتقديم له تارة أخرى باعتباره أحد أهم الأسماء التي مرت في تاريخ كرة القدم العربية والأوروبية والأفريقية.

ظهور رياض محزر تلك المرة كان مختلفًا، خاصة أنه تزين بالزي السعودي، ضمن إعلان ترويجي لأحد العطور، ويظهر خلاله الجزائري وهو يردد بعض الكلمات باللغة الفرنسية، لكن صوته الذي ظهر في خلفية الإعلان، يبدو وكأنه يعاني من أزمة صحية، ما أثار الجدل بين جماهير الفريق الجداوي.

«سلام.. معكم رياض»، هكذا ألقى رياض محرز التحية على الجماهير السعودية والعربية، خلال الإعلان الذي استعان خلاله بالزي السعودي، باعتباره يقدم منتج سعودي الأصل، واستكمل قائلًا: «في الملاعب أرضى بالذهب.. لكن في العطور لا أرضى بغير الألماس».

صوت رياض محرز يثير رعب جماهير أهلي جدة

صوت رياض محرز لفت انتباه الجماهير، خاصة أنّ الجزائري لا يظهر بشكل مستمر في لقاءات تلفزيونية، الأمر الذي حير البعض وبث الرعب في نفوس البعض الآخر، من احتمالية معاناته من أزمة صحية، قد تمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة.

«إعلان رياض محرز .. اللي محيرني صوته صدق كذا ولا مريض»، جاء ضمن أبرز التعليقات التي سلطت الضوء على احتمالية معاناة رياض محرز من أزمة صحية تظهر جليًا على صوته، فيما شكك آخر أن يكون رياض محرز الذي ظهر في الإعلان بالزي السعودي، قائلًا: «أبو دياب صوته وشكله نفس محرز دوبي اربط الشخصيتين مع بعض في مخي».

ولاقى ظهور رياض محرز بالزي السعودي، اهتمامًا واسعًا من قبل الجماهير السعودية والعربية بشكل خاص، إذ قال أحدهم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بالنسبة لي أشوف محرز صاحب الملامح العربية الأصيلة هو الأنسب لأي إعلان أو دعاية وتسويق ،ولو كنت راعي بزنس كان سويت كل إعلاناتي عنده».

ويرى آخر أن ظهور رياض محرز بالزي الوطني السعودي، بالتزامن مع اقتراب اليوم الوطني في السعودية الـ93، كان في محله، باعتبار أن ملامحه وصوته يحمل بعض التفاصيل العربية، وقال آخر: «الله يا محرز على الكشخة»، والكشخة في اللهجة السعودية تعبر عن الزي المرتب والأنيق.