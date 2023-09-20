داخلية غزة تكشف تفاصيل هروب سجين جنائي من سيارة الترحيلات اليوم

فلسطين اليوم

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الاربعاء 20سبتمبر 2023 ، الأجهزة المختصة تتابع إلقاء القبض على سجين جنائي تمكن من الهرب من سيارة الترحيلات أثناء نقله إلى المحكمة صباح اليوم في مدينة غزة.

وقال البزم خلال تصريح مقتضب انه وبالتحقيق الأولي تبين أنه لم يحدث أي إطلاق نار تجاه سيارة الترحيلات، وقد فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً في الحادث