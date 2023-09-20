فلسطين اليوم- غزة

لا زال جيش الاحتلال يتلقى الضربة تلو الأخرى، ويفشل في كل مرة يحاول فيها تحقيق نصر مزعوم، من خلال اجتياح مدن الضفة الغربية، في محاولة لاجتثاث المقاومة، التي تتمدد كتائبها يوماً بعد يوم، في جنين وطولكرم ونابلس وأريحا وغيرهم، إلا أن العبوات الناسفة التي طورتها المقاومة " خاصة "سرايا القدس-كتيبة جنين" لا زالت تربك حساباته، وتشكل كابوساً يومياً لجنوده.

وكانت آخر محاولات الاحتلال لاستهداف المقاومة يوم أمس، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين، في محاولة لاعتقال مقاومين فلسطينيين، إلا أنه فشل في ذلك، وانسحب دون تحقيق أي من أهدافه، بعد أن استخدمت قواته طائرة من طراز ماعوز لقصف هدف في مخيم جنين.

فشل جيش الاحتلال في مواجهة المقاومة في الضفة الغربية لاقى انتقادات كبيرة لدى المؤسسة "الإسرائيلية"، حيث نقلت قناة ريشت كان عن روعي شارون في تغريدة له عبر تويتر قوله: " إن الاشتباكات في مخيم جنين بهذه القوة وتفجير عبوة ناسفة في مركبة وإعطابها يشير بشكل واضح إلى أن العملية الموسعة قبل شهرين ونصف لم تحقق أي انجازات عملياتية".

كابوس إسرائيل

الكاتب والمختص في الشأن "الإسرائيلي"، حسن لافي رأى بأن حكومة الاحتلال أثبتت أنها لا تمتلك أي استراتيجية واضحة في مواجهة تطور المقاومة الفلسطينية، في مخيم جنين، ولذلك فهي تفشل في كل مرة تحاول تسجيل انتصارات عسكرية.

وأوضح لافي في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن تطور الفعل المقاوم لكتيبة جنين وفصائل المقاومة في الضفة الغربية ما زال يربك الاحتلال، مشيراً إلى أن إدخال العبوات الناسفة الموجهة على خط الخدمة القتالية، وتطور التكتيك القتالي لجنود كتيبة جنين وفصائل المقاومة، يشكل كابوساً يومياً لجيش الاحتلال، ويجعله يقف عاجزاً أمام قدرات المقاومة.

وتطرق المحلل إلى عملية "كمين النمر" الذي استخدمت فيه "كتيبة جنين" للمرة الأولى العبوات الناسفة "تامر" لاستهداف رتلٍ من العربات المصفّحة "الإسرائيلية" المتطوّرة من نوع "نمير"، والذي أسفر عن تدمير مدرّعة بشكل كليّ، وأربع مدرّعات بشكل جزئي، وإصابة سبعة جنود "إسرائيليّين"، أحدث صدمة حقيقية للمستوى العسكري والأمني الصهيوني، من حيث قدرة الكتيبة على تطوير قدراتها العسكرية والتقنية والاستخباراتية، رغم كل عمليات الاغتيال والملاحقة والاعتقال والاستهداف للكتيبة.

العبوات تشغل الاحتلال

ومن جهته أشار المختص في الشأن "الإسرائيلي"، أحمد عبد الرحمن أن "كتيبة جنين" تمكنت من إفشال عدة اجتياحات "إسرائيلية" لمخيم جنين، من خلال استخدام وتطوير العبوات الناسفة التي أصبحت الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية "الإسرائيلية".

وعبر عبد الرحمن في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" عن اعتقاده بأن العبوات الناسفة التي تطورها المقاومة في جنين، ستصل إلى بقية المدن الفلسطينية، التي يقوم الاحتلال باجتياحها.

ورأى عبد الرحمن بأن تطور القدرات التسليحية لـ "كتيبة جنين" وفصائل المقاومة في الضفة سيكون كابوساً يقض مضاجع الاحتلال بشكل مستمر، لا سيما وأن المقاومة تتقن عملها بشكل ضد الاحتلال، وتطور قدراتها العسكرية بشكل ملحوظ.