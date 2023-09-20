كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير عبوة (التامر) في آلية عسكرية "إسرائيلية" في جنين خلال ساعات

فلسطين اليوم

أعلنت كتيبة جنين اليوم الأربعاء 20/9/2023 ، انها ستنشر خلال الساعات القادمة مشاهد لتفجير عبوة (التامر) في آلية عسكرية لجيش الاحتلال خلال توغلها بالأمس في مخيم جنين.

وقالت السرايا القدس الليلة الماضية ان وحدة الهندسة في كتيبة جنين تمكنت من تفجير عبوة (تامر) شديدة الانفجار في آلية عسكرية على دوار الأحمدين بشكل مباشر ما أدى لإعطاب الآلية، كما فجر مجاهدونا عبوة (تامر) على شارع العنبر في آلية عسكرية وأصابتها بشكل مباشر ما أدى لأعطابها وإلحاق الضرر فيها.

وقالت سرايا القدس :" نتحدى العدو الصهيوني بالكشف عما حدث مع قواته الخاصة وآلياته التي وقعت في كمائننا المحكمة وما هي خسائره وأضراره."