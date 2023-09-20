الجهاد الإسلامي تزف الشهيدين موسى والأخرس وتؤكد على امتداد المقاومة في كل الساحات

فلسطين اليوم

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: عطا ياسر موسى (29 عاماً)، من مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس والذي ارتقى متأثراً بإصابته خلال التصدي لعدوان الاحتلال على مخيم جنين، والشهيد البطل: ضرغام محمد الأخرس (19 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

وعزت حركة الجهاد عوائل الشهداء، مؤكدةً على أن دمائهم ستشعل مزيداً من جذوة المقاومة وامتدادها في كل الساحات، وإن استمرار جرائم العدو بحق شعبنا ومقاومينا الأبطال في جنين وغزة وأريحا، وانتهاك المقدسات لن توقف الزحف المبارك نحو بشائر النصر الموعود.

وأشادت بمجاهدينا في سرايا القدس بكتائبها المقاتلة ومقاومي شعبنا الذين هم رأس الحربة وخط الدفاع الأول في وجه العدو المجرم والتصدي لإرهابه وجرائمه، ، مشددةً على ان معركة الاشتباك مستمرة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا من دنس الغاصبين.

ويشار الى أن 6 شهداء ارتقوا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة 4 منهم في جنين ، وشهيد ارتقى مساء أمس في قطاع غزة وأخر في عقبة جبر بأريحا.

والشهداء هم : أربعة من جنين جراء عدوان كبير على المخيم الليلة الماضية:

الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عاما) من قرية مركة جنوب جنين

محمود علي نافع السعدي (23 عاما)

محمود خالد عرعراوي (24 عاما)

ورأفت عمر خمايسة (22 عاما)

والشهيد ضرغام محمد الأخرس (19 عاما)،اثر إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر بأريحا

وشهيد شرق خانيونس: الشاب يوسف سالم يوسف رضوان (25 عامًا)