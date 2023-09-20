هيئة الأسرى: شهادة اعتقال حية للأسيرين القاصرين مرمش وسلايمة في سجن "مجدو والدامون

فلسطين اليوم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الاربعاء، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلية، تستمر وتمعن باستخدام أشكال مختلفة من التعذيب الجسدي بحق الأسرى الفلسطينيين أثناء اعتقالهم من منازلهم، مروراً بالتحقيق معهم وحتى بقائهم في المعتقلات الإسرائيلية.

وأدلت الهيئة بشهادة اعتقال حية لاسيرين شبلين تعرضان للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالهم وذلك من خلال محامية الهيئة هبة اغبارية وهما:

الأسير أسامة مرمش(16عاماً) من مدينة نابلس، تعرض للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي، حيث اعتقل من جانب حاجز حوارة في ساعات الظهر، وقد كان متجهاً الى دكان قريبة هناك لشراء بعض الأغراض, وفجأة توقف جيب عسكري بوسط الطريق قريباً منه, ونزل عدد من الجنود وهجموا عليه واختطفوه , ومن ثم ادخلوه للجيب العسكري، قيدوا يديه وعصبوا عينيه ونقل الى معسكر قريب للجيش.

وقالت الهيئة: هناك وضعوه داخل "كونتينر" كله حديد وبدون سقف وبجانبه عدد من الجنود الذين سخروا منه كل الوقت وضايقوه, واجبروه ان ينام على ظهره تحت اشعة الشمس الحارقة, وطلب الاسير منهم القليل من الماء ليشرب لكنهم بعد طول انتظار احضروا له ماء يغلي ليشربه، بقي داخل "الكونتينر" حوالي الـ 48 ساعة وهو ممدد على الارض، وبعد ذلك تم نقله الى معتقل "مجيدو" قسم الأشبال.

أما الأسير احمد سلايمة(14.5 عاماً) من بلدة سلوان / القدس، والذي اعتقل من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الظهيرة، وقاموا بالاعتداء عليه وضربه ومن ثم قيدوا يديه الى الخلف وعصبوا عينيه, وابقوه واقفاً ووجهه بالحائط لمدة ساعتين، ومن ثم أدخلوه لغرفة التحقيق , حقق معه خلال 3 ساعات , وخلال التحقيق كان المحقق يصيح به ويصرخ وهو يدوس على قدمه بكل قوته, صرخ الأسير سلايمة من الوجع لكن المحقق لم يهتم واستمر يدوس بحذائه ونعله الحديدي على قدمه، وبعد يومين من التحقيق معه عرض الاسير على المحكمة، وتم تحويله للحبس المنزلي, بقي في الحبس المنزلي تقريباً مدة شهرين ونصف , ليتم بعد ذلك تحويله للسجن الفعلي وتم نقله الى معتقل "الدامون" قسم الأشبال.

جدير ذكره أن عدد الأطفال المحتجزين 190 موزعين بين سجون" عوفر، مجدو، الدامون".