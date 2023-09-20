البطش: حجم العبوات الناسفة التي فجرتها سرايا القدس في الضفة يؤكد فشل الاحتلال في وأد المقاومة

فلسطين اليوم

أكد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 20/9/2023 أن حجم العبوات الناسفة التي فجرتها عناصر سرايا القدس والمقاومة في آليات الاحتلال "الإسرائيلي" يؤكد أن مسار بندقية "الجهاد الإسلامي" لم تتغير مطلقًا، وأن تضحيات قادتها ومقاتليها هي من أجل تحرير فلسطين وطرد المحتل عنها.

وقال القيادي البطش خلال تصريحات لإذاعة القدس أن العدو لم يفلح ولم ينجح مطلقًا في وأد المقاومة أو إضعاف دورها أو تغيير مسارها ، مشيراً الى أن ما جرى ليلة أمس في مخيم جنين وعقبة جبر في أريحا يدلل على بذل الاحتلال "الإسرائيلي" جهودًا كبيرةً لوأد المقاومة من خلال استهداف قادتها واعتقالهم .

وشدد على أن تصدي المقاومين من سرايا القدس-كتيبة جنين وفصائل المقاومة كافة ليلة أمس الثلاثاء لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي دليل واضح على أن جميع العمليات العسكرية "الإسرائيلية" ضد المقاومة في الضفة فشلت في وأد المقاومة أو إضعافها.

وأوضح أن التصدي البطولي للمقاومين في جنين يحمل رسالة قوية للعدو بأن الحاضنة الشعبية ما زالت بخير، فرغم كل الصعوبات والمقاومة بألف خير.

وأشار القيادي البطش: "إن العدو الإسرائيلي مستمر في استهداف أبناء شعبنا، والأعياد اليهودية لم تمنعه من قتل أبناء شعبنا فسيفه مسلط علينا لذلك يجب أن نكسر هذا السيف بمزيد من الوحدة والتلاحم في الميدان ".

ويشار الى أن 6 شهداء ارتقوا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة 4 منهم في جنين ، وشهيد ارتقى مساء أمس في قطاع غزة وأخر في عقبة جبر بأريحا.

والشهداء هم : أربعة من جنين جراء عدوان كبير على المخيم الليلة الماضية:

الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عاما) من قرية مركة جنوب جنين

محمود علي نافع السعدي (23 عاما)

محمود خالد عرعراوي (24 عاما)

ورأفت عمر خمايسة (22 عاما)

والشهيد ضرغام محمد الأخرس (19 عاما)،اثر إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر بأريحا

وشهيد شرق خانيونس: الشاب يوسف سالم يوسف رضوان (25 عامًا)