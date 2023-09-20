اليمين الصهيوني يقود حملة للإفراج عن قاتل عائلة دوابشة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت مصادر عبرية اليوم الأربعاء بأن أعضاء كنيست من اليمين المتطرف، يقودون حملة واسعة، منذ أمس الثلاثاء، للإفراج عن المستوطن عميرام بن أوليئيل قاتل عائلة دوابشة حرقًا في بلدة دوما قرب نابلس نهاية تموز عام 2015.

وتقود الحملة عضو الكنيست سون هار مليخ من حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه المتطرف إيتامار بن غفير.

وشاركت مليخ أمس في مؤتمر دعا إليه متطرفون لإطلاق الحملة الهادفة للإفراج عنه.

وقال مليخ في المؤتمر، إن بن أوليئيل برئ ورجل صالح، كما وصفته، مدعيةً أنه تعرض للتعذيب من قبل الشاباك للاعتراف بوقوفه خلف الجريمة.

ونفى الشاباك في تصريحات سابقة مثل تلك المعلومات.