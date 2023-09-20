باراغواي تعيد سفارتها لدى الاحتلال إلى القدس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلن رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، إعادة سفارة بلاده لدى "إسرائيل" إلى مدينة القدس، حتى نهاية العام.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وقال البيان إن بينيا أعلن عن نيته إعادة سفارة بلاده إلى القدس بحلول نهاية العام، في حين ستعيد "إسرائيل" فتح سفارتها في عاصمة باراغواي أسونسيون.

وكان بينيا قد أعلن إعادة نقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بوزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، الشهر الماضي.

ويأتي هذا القرار بعد مرور 5 سنوات على نقل سفارة باراغواي إلى تل أبيب