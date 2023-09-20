برشلونة يستهل مشواره في دوري الأبطال بخماسية نظيفة

فلسطين اليوم- وكالات

استهل فريق برشلونة الإسباني مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بفوز كبير (5-0) على رويال أنتويرب البلجيكي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "مونتوجويك، في لقاء الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة.



افتتح برشلونة مشواره في البطولة بقوة، وضرب مبكراً، بإحرازه الهدف الأول عبر مهاجمه الوافد الجديد على الفريق الكتالوني جواو فيليكس في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 19، تمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف برشلونة الثاني، قبل أن يتكفل جيلي باتاي مدافع رويال أنتويرب بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في شباك فريقه.



واستمرت سيطرة برشلونة في الشوط الثاني, حيث تمكن غافي من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 54، وعاد فيليكس وسجل الهدف الثاني له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 66.

بهذا الانتصار، اعتلى برشلونة قمة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الوصيف بورتو، بينما يقبع رويال أنتويرب في ذيل الترتيب دون نقاط.

