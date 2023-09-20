الاحتجاجات تلاحق نتنياهو في نيويورك

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تظاهر عشرات الأشخاص أمام فندق "لويس ريجنسي"، الذي يقيم فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال زيارته مدينة نيويورك الأمريكية.



وقالت وسائل إعلام عبرية، إنّ عشرات الأشخاص تظاهروا أمام فندق "لويس ريجنسي" ضد نتنياهو، واحتجاجًا على خطة "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.

ووصل نتنياهو وزوجته سارة إلى نيويورك، حيث استقبلهما سفير الاحتلال لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، والسفير لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان.



وبدأ برنامج الاحتجاجات الثلاثاء، مع وصول نتنياهو إلى نيويورك وتستمر حتى الجمعة، حينما يغادر عائدا إلى دولة الاحتلال.

وستنظم فعالية احتجاجية خلال لقاء نتنياهو مع بايدن وخطاب رئيس الوزراء في الأمم المتحدة. ووعد المنظمون بـ”مفاجآت في جميع أنحاء المدينة”.



وللأسبوع الـ37 على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في "اسرائيل" على حزمة قوانين "الإصلاح القضائي"، التي تقول الحكومة إنها توازن ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تقول المعارضة إن "من شأنها تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

والتقى نتنياهو، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كما التقى بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وقالت الرئاسة التركية، إن أردوغان التقى نتنياهو في البيت التركي في نيويورك، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الدولية والإقليمية، والعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، وآخر التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال أردوغان، إن بلاده يمكنها العمل بشكل مشترك مع تل أبيب في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.



وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قال إن رئيس وزراء دولة الاحتلال التقى زيلينسكي، وكان "اللقاء وديا".



وبحسب البيان، فإنّ نتنياهو قد قال خلال لقائهما إن "إسرائيل ستواصل مساعدة أوكرانيا في القضايا الإنسانية، بما في ذلك التعامل مع الألغام الأرضية ضد الناس".



وقال زيلينسكي قبل اللقاء إنه "يتوقع الكثير من إسرائيل"، لكنه أشار إلى أنه لا توجد مشاكل كثيرة في العلاقات بين البلدين.