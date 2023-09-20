بالفيديو لم يتأثر بالكارثة.. ما قصة المنزل المعجزة في درنة الليبية؟

فلسطين اليوم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات لما أطلقوا عليه المنزل المعجزة والذي بقي صامدًا وسط المدينة، رغم أنّ المباني حوله سويت بالأرض، بسبب الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية خلال الأيام الماضية، وخلفت عشرات الآلاف من الضحايا والجرحى والمفقودين.

أبرز المعلومات عن المنزل المعجزة نرصدها لكم كما يلي:

معلومات عن المنزل المعجزة

1- وصف البعض الأمر بـالمعجزة، لأن جدران المنزل وأبوابه ونوافذه لم تصب بأي أضرار، رغم أن بقية المنازل من حوله تأثرت بشدة.

2- بحسب صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالة رويترز فإن المنزل يظهر بحالته وسط المنازل المدمرة.

3- ترجع ملكية المنزل لأحد أئمة المساجد ورجال الخير في مدينة درنة الليبية وهو الشيخ عادل أبودراعة، والذي كفل 4 أيتام في هذا المنزل.

4- بحسب التعليقات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي فإن سكان المنزل نجوا جميعًا من الفاجعة.

5- البيت يقع في مجرى الفيضان وجميع البيوت حوله اقتُلعت من أساساتها.

6- انتشرت الفيديوهات التي التقطها رجال الانقاذ للمنزل الذي وصفه البعض بالمعجزة نظرًا لحجم الدمار الموجود في المكان.

7- حتى الآن لم يعلق صاحب المنزل أو أحد أقاربه وأسرته عن سر نجاة هذا المنزل من الفيضان المدمر.