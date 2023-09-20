قرار بتجميد هدم مساكن خربة حمصة الفوقا الأغوار

فلسطين اليوم

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الاثنين، إنها تمكنت من انتزاع قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، بتجميد أوامر هدم مساكن في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في طوباس معتز بشارات، بأن الهيئة ومحافظة طوباس انتزعتا، أمس، قرارا بتجميد أوامر هدم المنشآت، بعد تقديم استئناف إلى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، التي رفضت سابقا التماس سكان حمصة وسمحت بهدم خيامهم التي بنَوها على أراضيهم قبل ثلاث سنوات.

وأضاف أن المحكمة أصدرت قرارها بقبول طلب تجميد أوامر الهدم إلى إشعار آخر.