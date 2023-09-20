عدد من أسرى الجهاد الإسلامي يشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعام دعماً للأسرى المضربين

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

شرع عدداً من أسرى الجهاد الاسلامي في سجون الاحتلال اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2023، بالإضراب عن الطعام، دعماً واسناداً للاسرى المضربين عن الطعام كايد الفسفوس،و السلطان خلوف.

وكانت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي أعلنت عن شروع دفعة من أسرى الجهاد الإسلامي بإضراب مفتوح عن الطعام ضمن الخطوات التضامنية الإسنادية للأسير المضرب سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، المضربين عن الطعام منذ 49 يوماً.

وبينت الهيئة القيادية أنه وبدءاً من اليوم ستبدأ الخطوات التضامنية الإسنادية للأسير المضرب خلوف حيث سيتم الاحتجاج في كافة السجون الصهيونية بأوقات العدد.

وحملت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سلطان خلوف المضرب عن الطعام لليوم الـ48 على التوالي، وتتهم الهيئة إدارة السجون بعملية تصفية صامتة للأسير خلوف.

ويشار إلى أن تدهوراً خطيراً قد طرأ على الوضع الصحي للأسير سلطان الخلوف المضرب عن الطعام منذ 49يوماً ، وسط تحذيرات من محاولات الاحتلال بقتله بصمت ، كما فعل مع القيادي الشيخ خضر عدنان .