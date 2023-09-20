هزة أرضية تضرب مصر

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الأربعاء عن وقوع زلزال بالقرب من الأراضي المصرية، على بُعد 265 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح، إلا أن هذه الهزة الأرضية مصدرها لم يكن من داخل الأراضي المصرية، وإنما كان داخل الأراضي الليبية.

وتساءل البعض عمَّا إذا كان قد تعرضت الأراضي المصرية لأضرار جراء زلزال اليوم الذي كان مركزه الأراضي الليبية، وعلى عُمق 13.86 كم.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن زلزال اليوم مركز حدوثه كان داخل الأراضي الليبية، وليس داخل الأراضي المصرية، حيث إن مركز الزلزال يبعد 265 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح، وهي أقرب مدينة ونقطة مصرية لمركز الهزة الأرضية.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن المعهد لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، وجارٍ التحقق من التفاصيل.



