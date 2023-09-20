فلسطين اليوم

طُرد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان من قاعة الجمعية العامة بعد رفعه صورة مهسا أميني خلال خطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي التفاصيل، فبعد بعد وقت قصير من بدء رئيسي بإلقاء خطابه، نهض إردان من مقعده في الغرفة ورفع لافتة كتب عليها "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية الآن" مرفقة بصورة مهسا أميني.

وسار إردان حاملًا اللافتة نحو المنصة التي كان رئيسي يتحدث فيها قبل أن يوقفه الأمن التابع للأمم المتحدة ويجبره على الخروج من القاعة.

توقيف جلعاد إردان قبل إطلاقه لاحقًا

اعتقد أن هذا اعظم مقطع واكبر انجاز يحدث في الجمعية العامة للامم المتحدة إن كان هناك إنجازات لهذا المحفل…

حيث أهين المتطرف اليهودي الإسرائيلي الكذّاب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان الذي كان دوماً يقتل الفلسطينيين خلال فترة توزيره في وزارة الأمن الداخلي ، حيث لفق… pic.twitter.com/87rQdpevCG — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) September 20, 2023

وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن فريق الأمن التابع للأمم المتحدة أوقف جلعاد إردان خارج القاعة لبعض الوقت قبل إطلاق سراحه.

وخلال كلمته، قال الرئيس الإيراني إن على الولايات المتحدة أن تثبت "حسن نواياها وعزمها" على إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم في 2015.

من جهة أخرى، اتّهم رئيسي الولايات المتحدة بتأجيج الحرب في أوكرانيا، مشدّدًا على أنّ طهران التي زوّدت موسكو مسيّرات، تؤيّد تسوية سلمية للنزاع.