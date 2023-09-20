كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس 21 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس، 21 أيلول سبتمبر 2023، داعية المسافرين للتواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وأكدت الهئية على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.



































