كيف جاء طقس فلسطين اليوم الأربعاء وغدًا؟

فلسطين اليوم

أفاد موقع طقس فلسطين، اليوم الأربعاء 20-9-2023، بارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة في أجواء فلسطين خلال ساعات النهار المقبلة القليلة.

وأشار الموقع الالكترونية، إلى أن درجات الحرارة تكون اليوم أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية.

وفي فترة الظهيرة، بحسب طقس فلسطين، يسود جو حار نسبي بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات العصر وصاعداً.

وغدًا الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقي درجات الحرارة فيه، تحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود نهار الخميس، جو صيفي عادي، ويتحول الجو ليلاً ومساءً وفجراً، ليصبح لطيفاً ومنعشاً.