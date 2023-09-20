الاحتلال يحاصر "جلبون" شرق جنين ويمنع السكان من الدخول والخروج منها

فلسطين اليوم- جنين

أفادت مصادر محلية وشهود عيان صباح اليوم الأربعاء بأن قوات الاحتلال فرضت حصارا على قرية جلبون شرق جنين، وأغلقت جميع مداخلها ومنعت سكانها من الدخول والخروج منها.

وأوضحت المصادر، بأن دوريات الاحتلال داهمت القرية في ساعة مبكرة للمرة الثالثة خلال اليومين الماضين ومنذ تعرض مستوطنة ميراف لإطلاق النار من المقاومة.

كما داهم الاحتلال المنازل الواقعة في الجهة الشرقية القريبة من المستوطنة وقام بتفتيشها، ثم أغلق المداخل الفرعية بالسواتر الترابية، ونصب حواجز عسكرية على المداخل الرئيسية وشل حياة وحركة المواطنين الذين منعتهم من مغادرة القرية.

وانتشرت قوات الاحتلال داخل القرية مما أدى لإغلاق المدارس، الأمر الذي استنكره أبو الرب الذي طالب المؤسسات والمجتمع الدولي بوقف الهجمات والاعتداءات على أهالي قريته المستهدفة والتي يبلغ تعداد سكانها 3500 نسمة.

وكان الاحتلال أقام أمس نقطة ثابتة على سطح احد المنازل والطابق الثالث فيها، وعزز من اجراءاته مع تكرار استهداف المقاومة للمستوطنات القريبة من جلبون وخاصة ميراف.