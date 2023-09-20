إعلام عبري تعلن تعرض طائرات إسرائيلية لهجمات تشويش مجهولة

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن تعرض أنظمة (GPS) للطائرات المتجهة نحو مطار بن غوريون شمال فلسطين المحتلة، لهجمات تشويش.

وأفادت ما تسمى سلطة المطارات الإسرائيلية، بأن هجمات تشويش شديدة من جهات مجهولة عطلت أنظمة (GPS) للطائرات المتجهة نحو مطار بن غوريون خلال الأشهر الماضية.

وتسبب هذا باتخاذها مسارات هبوط بديلة، وفقًا لسُلطة المطارات.

وتتعرض العديد من المراكز والمؤسسات والمواقع داخل الكيان الإسرائيلي، إلى قرصنة إلكترونية من جهات خارجية، ما يؤدي إلى تعطل خدماتها.