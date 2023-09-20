مستوطنون يمنعون رعاة أغنام من الوصول الى أراضيهم في الأغوار الشمالية

الساعة 08:34 ص|20 سبتمبر 2023
مستوطنون
مستوطنون

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

 منع مستوطنون، اليوم الأربعاء، رعاة الأغنام من سكان خلة مكحول بالأغوار الشمالية من الوصول والاقتراب من المراعي القريبة من خيامهم.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن مجموعة من مستوطني "حمدات"، منعوا المواطن يوسف بشارات من الاقتراب من المراعي المحيطة بخيامه، ودارت بينهم مشادات كلامية.

ويعاني سكان المنطقة باستمرار من تضييق ممنهج يمارسه المستوطنون عليهم، ما جعلهم يفقدون مساحات كبيرة من مراعيهم.

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مستوطنون يمنعون رعاة أغنام من الوصول الى أراضيهم في الأغوار الشمالية اعتداءات مستوطنون