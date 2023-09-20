الخارجية والمغتربين تدين جرائم الاحتلال في جنين واريحا غزة

فلسطين اليوم

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتصاعدة وجرائم القتل خارج القانون والتي أدت منذ الأمس وحتى اليوم، إلى استشهاد ٦ مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة وتفجير منازل المواطنين بالصواريخ، كما حصل في غزة ومخيمي جنين وعقبة جبر.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن اقتحامات قوات الاحتلال الدموية للمناطق الفلسطينية حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي اليومي للأوضاع في ساحة الصراع بما يخدم أجندات الاحتلال الاستعمارية.

وترى أن كيان الاحتلال تتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ما يشبه ساحة حرب وسط حملة تضليلية إسرائيلية ممنهجة تحاول من خلالها تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل بالأوضاع لإخفاء حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال يومياً ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وللتهرب من تحمل المسؤولية عن هذا العدوان الاحتلالي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

كما واعتبرتها محاولة إسرائيلية رسمية لتكريس الحلول العسكرية الأمنية في التعامل مع قضية شعبنا بديلاً للحلول السياسية التي تعبر عن حقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، هروباً من دفع استحقاقات السلام، وتخريباً متعمداً لأية جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وأكدت الوزارة، أن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع، وهي دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي وسياسة إسرائيلية رسمية لضرب مصداقية شريك السلام الفلسطيني واضعافه،

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجراثيم التي ترتقي لمستوى جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فإنها تعتبرها رد اسرائيلي رسمي على الدعوات الفلسطينية والعربية والاوروبية والدولية لإحياء عملية السلام.

وطالبت المواقف، بموقف دولي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف تصعيدها الاجرامي، وتؤكد على أن افلات اسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.