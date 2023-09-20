اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء 20/9/2023، حملة مداهمات في قرى وبلدات الضفة، تخللها اقتحام لمنازل وتفتيش وتنكيل بالمواطنين.

وخلال اقتحام قوة خاصة للاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا، لتنفيذ اعتقالات، اندلعت مواجهات مع المواطنين ما أدى إلى إصابة واحدة على الأقل بالرصاص الحي وإصابات بحالات اختناق، واستشهاد الشاب ضرغام محمد يحي الأخرس.

في غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من القوات الى المخيم التي نفذت حملة مداهمات واقتحامات واسعة لعشرات المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم: ياسين مروان حمدان، وعمه محمد حمدان، من منزليهما بالمخيم.