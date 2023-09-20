اضراب شامل في عقبة جبر

الساعة 08:16 ص|20 سبتمبر 2023
اضراب شامل في عقبة جبر
اضراب شامل في عقبة جبر

فلسطين اليوم

أعلنت القوى الوطنية في مخيم عقبة جبر بأريحا صباح اليوم الاربعاء، الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة في المخيم عقب الإعلان الرسمي عن استشهاد الشاب ضرغام الأخرس في المخيم.

واستشهد الأخرس (19 عاما)، متأثرا بجروحه الحرجة في الرأس، وذلك بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وكانت قوات الاحتلال "قوات خاصة"، قد اقتحمت مخيم عقبة جبر لتنفيذ اعتقالات، حيث انلعت مواجهات مع المواطنين، أدت إلى استشهاد الأخرس بالرصاص الحي وإصابات بحالات اختناق.

 

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