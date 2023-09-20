يرفع عدد الشهداء منذ الأمس لـ6.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

فلسطين اليوم

استشهد الشاب ضرغام محمد الأخرس (19 عاما)، فجر اليوم الأربعاء 20/9/2023 ، اثر إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر بأريحا ، مما يرفع عدد الشهداء في غزة والضفة لـ6، بعد إعلان المصادر طبية، فجراً استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عاما) من قرية مركة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على مخيم جنين، إلى أربعة شهداء.

وأعلن مستشفى أريحا الحكومي رسميا عن استشهاد الشاب ضرغام الأخرس 19 عاما من مخيم عقبة جبر.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة مبكرة من اليوم، مخيم عقبة جبر بعدد كبير من الآليات.

وذكرت أن جنود الاحتلال انتشروا في حول المخيم وداهموا عشرات المنازل فيه.

ودارت اشتباكات عنيفة في المخيم.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام الجاري إلى 13 شهيدا، و ٢٥٠ شهيد بعموم الوطن.

وزارة الصحة، أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد: محمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاما)، إضافة إلى إصابة 30 آخرين بجروج مختلفة بينهم حالات حرجة، جراء العدوان على مخيم جنين.